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تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية
http://almnatiq.net/?p=558996
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن توفر عدداً من الوظائف الأكاديمية، والفنية والإدارية والإدارية المساندة الشاغرة في أقسام الكلية.

وترغب الكلية في شغل هذه الوظائف بمواطنين من الجنسين علماً بأن تقديم الطلبات يبدأ من يوم الأحد 01 إبريل 2018م الموافق 15 رجب 1439هـ وينتهي يوم الأربعاء 14 إبريل 2018م الموافق: 28 رجب 1439هـ عبر الموقع الرسمي للكلية على الرابط: (http://psmchs.edu.sa/) .

وطالبت إدارة الكلية جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة تقديم مستنداتهم من خلال الرابط التالي: 

http://psmchsreg.psmchs.edu.sa/eims/Default.aspx

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