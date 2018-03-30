احدث الأخبار

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا
أبرز المواد
 تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية
أبرز المواد
 أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية
أبرز المواد
 اشتراطات جديدة لطالبي التأشيرة الأميركية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 البنتاغون: مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة في اليمن
أبرز المواد
 أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)
منطقة مكة المكرمة
 ‏‫ أمانة منطقة حائل تبدأ التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل
منطقة حائل
 إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ شرورة يشهد اتفاقيتين مع برنامج شرورة الصحية
منطقة نجران
 أسعار النفط ترتفع مع صعود بورصة “وول ستريت”
أبرز المواد
 الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل متشددين في اليمن بغارة جوية
أبرز المواد
لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

أبرز المواد
استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

أبرز المواد
«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

أبرز المواد
تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

أبرز المواد

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا
U.N. Secretary-General Antonio Guterres gives a speech, during a summit to address Palestinian UNWRA funding crisis, at the U.N. Food and Agriculture Organization (FAO) headquarters in Rome, Italy March 15, 2018. REUTERS/Remo Casilli
http://almnatiq.net/?p=559003
المناطق_وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس امس الخميس من أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تتدهور إلى وضع “يشبه إلى حد كبير ما شهدناه خلال الحرب الباردة”.

وبعد أيام من إعلان الولايات المتحدة طرد 12 دبلوماسيا روسيا لدى #الأمم_المتحدة بسبب هجوم بغاز أعصاب في#بريطانيا دعا غوتيريس #واشنطن وموسكو إلى إعادة قنوات الاتصال بينهما بهدف منع أي تصعيد في التوتر.

وقال “خلال الحرب الباردة كانت هناك آليات للتواصل والمراقبة لتجنب تصعيد الأحداث لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة عندما تتصاعد حدة التوتر. تلك الآليات تفككت”.

وأضاف للصحفيين “أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير من هذا النوع.. ضمان التواصل الفعال وضمان القدرة على منع التصعيد.. أعتقد أن آليات من هذا النوع ضرورية مجددا”.

واتسمت #الحرب_الباردة التي دامت نحو أربعة عقود بعد الحرب العالمية الثانية بتوتر جيوسياسي بين#الولايات_المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب والاتحاد السوفيتي ودول أخرى فيما عرف بالكتلة الشرقية من جانب آخر.

وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستطرد 60 دبلوماسيا روسيا من بينهم 12 في بعثة #روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتنضم الولايات المتحدة بذلك لحكومات في أنحاء أوروبا عاقبت #الكرملين على هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا أشارت فيه هذه الدول بأصابع الاتهام لموسكو.

وتنفي روسيا أي دور لها في الهجوم الذي وقع في الرابع من مارس آذار وأعلنت اليوم الخميس طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ.

وهناك خلافات بين واشنطن وموسكو بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من #أوكرانيا وبشأن الحرب في سوريا وبشأن ما يتردد عن تدخل #روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

كما تتخوف روسيا من أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد يخطط لعمل عسكري ضد النظام السوري  بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع الذي طال أمده هناك.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن #واشنطن “مستعدة للتصرف إن اضطرت” كما فعلت في أبريل نيسان من العام الماضي عندما شنت هجوما صاروخيا على قاعدة جوية سورية قالت إنها استخدمت لشن هجوم بغاز سام في #سوريا.

وأشار غوتيريس إلى أن الاختلافات الأساسية في الموقف الراهن والحرب الباردة هو أن هناك الآن “العديد من اللاعبين الآخرين الذين يتمتعون باستقلال نسبي ولهم دور مهم في صراعات عدة نشهدها مع وجود مخاطر تصعيد معروفة جيدا”.

روابط ذات صلة

تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية

تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية
أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار

أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار
تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*