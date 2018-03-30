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تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية

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المناطق_وكالات

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يتعين على أصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد التحقق من إعدادات تطبيق التراسل الفوري فيس بوك ماسنجر، نظراً لأنه قد يتم تحميل سجل الهاتف والرسائل النصية القصيرة SMS دون قصد إلى شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ولكي يتحقق المستخدم من ذلك يتعين عليه تصفح إعدادات تطبيق فيس بوك ماسنجر، والتأكد مما إذا كان بند “مزامنة قوائم المكالمات والرسائل النصية القصيرة SMS” فعالاً أم لا، حيث يمكن للمستخدم هنا تعطيل هذه الوظيفة، إذا رغب في عدم اطلاع شبكة فيسبوك على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة SMS الخاصة به.

وبالنسبة لمستخدمي النسخة المختصرة Lite من تطبيق فيس بوك ماسنجر فإنه يتعين عليهم تصفح إعدادات البروفايل في التطبيق والنقر على بند “الأشخاص”، حيث يمكنهم في النافذة التالية إيقاف مزامنة جهات الاتصال والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة SMS.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار فيس بوك ماسنجر المخصص للأجهزة أبل الجوالة لا يدعم تحميل قوائم المكالمات والرسائل النصية القصيرة SMS إلى شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، علاوة على أنه يمكن تعطيل تحميل جهات الاتصال في إعدادات نظام التشغيل تحت بند “ماسنجر”.

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