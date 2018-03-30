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ترامب لبوتين: إذا كنت تريد سباق تسلح فليكن

ترامب لبوتين: إذا كنت تريد سباق تسلح فليكن
http://almnatiq.net/?p=559012
المناطق_وكالات

نقلت قناة “إن بي سي” الأميركية عن مسؤولين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي إذا كنت تريد سباق تسلح فليكن، لكنني أنا من سيفوز.

وارتفعت وتيرة التوتر بين واشنطن وموسكو بعد حرب دبلوماسية أدلت إلى تبادل طرد دبلوماسيين.

وقال البيت الأبيض امس الخميس، إن طرد الدبلوماسيين الأميركيين من روسيا سيؤدي لمزيد من التدهور في العلاقة مع روسيا.

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين طرد 60 دبلوماسيا وأغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل في إطار إجراءات الرد بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس في بريطانيا.

وتشمل إجراءات الطرد المنسقة تأييدا للندن التي تتهم موسكو بالوقوف وراء عملية التسميم، أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأوكرانيا وحتى في أستراليا.

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