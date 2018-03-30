ماكرون يعرض الوساطة بين تركيا وأكراد سوريا

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French President Emmanuel Macron gestures as he delivers a speech during the "Artificial Intelligence for Humanity" event in Paris on March 29, 2018. The French president is to unveil on March 29 a bold plan to make France a centre of reference for artificial intelligence research, aimed at drawing homegrown and foreign talent in a field dominated by US and Chinese players. / AFP PHOTO / POOL / Etienne LAURENT
http://almnatiq.net/?p=559018
المناطق_وكالات

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الخميس وفدا من قوات_سوريا_الديموقراطية، وهي تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب، وأكد “دعم فرنسا” لهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وأضاف البيان أن ماكرون أشاد “بالتضحيات وبالدور الحاسم لقوات سوريا الديموقراطية في مكافحة #داعش”.

وأوضح البيان أن الوفد الذي استقبله الرئيس الفرنسي ضم “عددا متساويا من النساء والرجال العرب والأكراد السوريين”.

وبحسب الإليزيه، أعاد ماكرون التأكيد على “أولوية هذه المعركة، مع استمرار التهديد الإرهابي”.

وأعرب ماكرون عن “أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي”، وفق البيان.

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في مكافحة تنظيم اداعش في سوريا.

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