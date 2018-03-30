الأرصاد: حالة غبارية تؤثر على عدة مناطق

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم فيما تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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