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العثور على عضو جديد بجسم الإنسان

العثور على عضو جديد بجسم الإنسان
http://almnatiq.net/?p=559024
المناطق_متابعات

عثر أطباء أميركيون على عضو جديد في جسم الإنسان وظيفته حماية الأعضاء من التلف الناتج من الحركة.

وقالت دورية “ساينتفك ريبورت” إن أطباء في الولايات المتحدة اكتشفوا شبكة من القنوات المجهرية في النسيج الضام مليئة بالسوائل، ويتواجد هذا النسيج بين الأنسجة الأخرى في أي مكان من الجسم.

ووظيفة هذه القنوات المجهرية توفير النوابض المرنة لحماية أعضاء الجسم المختلفة من العطب أو الضرر عند الحركة. وقال العلماء إن تلك القنوات المجهرية موجودة في جميع أعضاء الجسم تقريباً.

وهذه “المجاري المائية” الصغيرة تحتوي على خمس إجمالي سوائل جسم الإنسان وفقاً للبيانات الأولية.

ويعتقد العلماء أن هذه القنوات مرتبطة بانتشار الأورام الخبيثة في الجسم، من أجل ذلك ركزوا على دراسة محتوياتها أملاً في الوصول إلى آلية جديدة للتشخيص المبكر لأمراض السرطان.

ويفترض الأطباء أن هناك علاقة بين هذا العضو “المكروي” والعمليات الالتهابية التي تصيب الجسم.

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