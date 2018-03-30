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الأمير محمد بن سلمان: لولا تدخلنا في اليمن لكان مقسماً بين الحوثي والقاعدة

الأمير محمد بن سلمان: لولا تدخلنا في اليمن لكان مقسماً بين الحوثي والقاعدة
http://almnatiq.net/?p=559027
المناطق_الرياض

طالب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، وذلك لتفادي مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وقال في مجمل حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال The Wall Street Journal”، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأميركية، إن العقوبات ستخلق المزيد من الضغط على النظام في إيران.

وأضاف : يجب أن ننجح من أجل تفادي الصراع العسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول أن نفعله، فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ10 إلى 15 عاماً القادمة.

وعن الحرب في اليمن، قال ولي العهد السعودي، إنه لولا التدخل في اليمن لأصبحت الأزمة أكبر.

وأضاف: لو لم نتدخل في 2015، لكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة.وتقود المملكة العربية السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ويأتي حديث الأمير محمد بن سلمان بعد 3 أيام من إطلاق ميليشيات الحوثي 7 صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية، منها 3 على الرياض، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات السعودية، إلا أن شظايا أحد الصواريخ أدت إلى مقتل مقيم مصري وجرح اثنين آخرين.

ووصف محمد بن سلمان إطلاق الصواريخ الحوثية بأنها علامة ضعف. وأضاف: يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي التقى الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، حذر عدة مرات من أنه قد يلجأ إلى إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، كما أنه قام بتعيين كبار المعارضين والمُعادين للسياسة الإيرانية.. مايك بومبيو كوزير للخارجية، وجون بولتون كمستشار للأمن القومي، إلا أن حلفاءه الأوروبيين يضغطون للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

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