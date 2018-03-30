يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة مدينة سياتل بولاية واشنطن الشهيرة بالمدينة “الزمردية” المعروفة بمدينة عمالقة التكنولوجيا .
وحسب وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية أن بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت سيستضيف الأمير محمد بن سلمان في منزله .
ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد في محطة الزمردية ، بـ ” جيف بيزوس ” الرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” ، و ” ساتيا ناديلا ” الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عملاق الطيران ” بوينغ ” .
كما ستشهد مدينة سياتل توقيع مذكرة تفاهم مع عملاق الطيران بوينغ المتخصصة في صناعة الطائرات وذلك لتوفير الدعم والتدريب للأسطول السعودي .
يشار إلى أن مدينة سياتل تعد مدينة سياحية وتقنية واقتصادية، حيث تضم نحو 500 شركة عملاقة منها “بوينغ ومايكروسوفت وكوستكو وأمازون وستاربكس ” .
“ولي العهد” يزور مدينة “عمالقة التكنولوجيا” في أمريكا.. وشخصية”شهيرة” يستضيفه بمنزله
يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة مدينة سياتل بولاية واشنطن الشهيرة بالمدينة “الزمردية” المعروفة بمدينة عمالقة التكنولوجيا .
التعليقات (٠) اضف تعليق