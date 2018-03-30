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“ولي العهد” يزور مدينة “عمالقة التكنولوجيا” في أمريكا.. وشخصية”شهيرة” يستضيفه بمنزله
http://almnatiq.net/?p=559030
المناطق_الرياض

يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة مدينة سياتل بولاية واشنطن الشهيرة بالمدينة “الزمردية” المعروفة بمدينة عمالقة التكنولوجيا .
وحسب وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية أن بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت سيستضيف الأمير محمد بن سلمان في منزله .
ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد في محطة الزمردية ، بـ ” جيف بيزوس ” الرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” ، و ” ساتيا ناديلا ” الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عملاق الطيران ” بوينغ ” .
كما ستشهد مدينة سياتل توقيع مذكرة تفاهم مع عملاق الطيران بوينغ المتخصصة في صناعة الطائرات وذلك لتوفير الدعم والتدريب للأسطول السعودي .
يشار إلى أن مدينة سياتل تعد مدينة سياحية وتقنية واقتصادية، حيث تضم نحو 500 شركة عملاقة منها “بوينغ ومايكروسوفت وكوستكو وأمازون وستاربكس ” .

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