ذكرهم بالأسماء .. آل الشيخ : أتوقع “ياسر القحطاني” يقصد هؤلاء بـ ” الإمعات”

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انتقد إعلاميون سعوديون الهجوم الذي شنه ياسر القحطاني في أعقاب مقطع الفيديو الشهير الذي وصف فيه عددًا كبيرًا من الإعلاميين بأنهم مجرد إمعات.

وقال اللاعب خلال تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيها: “إمعات، كاد المريب أن يقول خذوني” .

ورد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وقال مازحا: “أتوقع يقصد الروقي – المريسل – جستنية – البكيري – التويجري – توفيق الخليفة – سامي القرشي … وآخرون إحساس ”. وتابع في تغريدة أخرى ” ونسيت وليد الفراح”.

وقال الإعلامي جمال عارف: “ليه نزعل من ياسر القحطاني عندما يهاجم الإعلاميين، خلوووه يأخذ راحته ويطقطق بدل ما يجلس فاضي، جحدت اللي ياما وقفوا معاك وساندوك”.وتابع فهد العيسى: “دائمًا أهداف القناص موجعة، أتفق في كثير مما قاله وأختلف في جزئية صغيرة فقط”.