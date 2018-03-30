شاهد: مخابرات أردوغان تحاول اختطاف معلمين من كوسوفو

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اهتزت كوسوفو والعالم أجمع أمس الخميس بنبأ اختطاف خمسة معلمين أتراك يعملون في مدرسة تابعة لحركة الخدمة وطبيب واحد، بتنسيق بين المخابرات التركية ونظيرتها الكوسوفية، تمهيدا لترحيلهم إلى تركيا، من دون محاكمة قضائية واتباع للقوانين المرعية في البلاد.

وبحسب معلومات أدلت بها زوجة أحد المختطفين فإن مجموعة كانت ترتدي الزي الشرطي أوقفت سيارتهم وأخرجت زوجها وابنها من السيارة من دون ذكر أي سبب ثم ذهبت بزوجها إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن المجموعة التي زعمت أنها أفراد شرطة المرور ضربت كلاً من زوجها وابنها وأجبرتهما على النزول من السيارة

ونشرت وكالة أناضول التركية الرسمية صور 6 معلمين أتراك من مدرسة “محمد عاكف أرصوي” في كوسوفو وأعلنت أن المخابرات التركية نفذت عملية عابرة للحدود في كوسوفو بالتعاون مع الجهات المحلية وقامت بإرسال المعلمين إلى تركيا.

لكن مع مرور الوقت تبين أن المعلمين المختطفين كانوا محتجزين في مطار كوسوفو الدولي ويتم الاستعداد لترحيلهم إلى تركيا ويحاول مجموعة من المحامين التابعين للأمم المتحدة منع استكمال عملية الترحيل غير القانونية.

وقد خلقت عملية اختطاف المعلمين الأتراك في وسط أوروبا أزمة حقيقية في كوسوفو، إذ أعلن رئيس وزراء البلاد راموش هاراديناج أن السلطات المعنية لم تقم بإبلاغه مثل هذه العملية، لذا أمر بفصل عناصر المخابرات والشرطة الذين تورطوا في العملية التعسفية.

كما أعلن أنه سيتعامل مع هذه القضية وفق الدستور والقوانين في كوسوفو وسيستخدم كل صلاحياته الدستورية في هذا الصدد.