في ذكرى يوم الأرض.. مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة

المناطق_وكالات

قتل مزارع فلسطيني في قصف إسرائيلي، الجمعة، قبل الاحتجاجات التي يحيي الفلسطينيون خلالها #يوم_الأرض، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، لوكالة فرانس برس، إن “المواطن عمر وحيد نصر الله سمور (27 عاماً) قتل وأصيب آخر بجروح مختلفة جراء استهداف مزارعين شرق بلدة القرارة بخان يونس” جنوب غزة.

وأكد شهود عيان أن سمور كان قد وصل للتو إلى أرضه الزراعية القريبة من الحدود عندما تعرض للقصف المدفعي.

من جانبه، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن “مشبوهين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وبدآ التحرك بطريقة تثير الشبهات”. وتابع: “رداً على ذلك أطلقت دبابات النار باتجاههما”.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، قد حذر الأربعاء من أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطراً. وقال أيزنكوت للصحف الإسرائيلية إن الجيش نشر تعزيزات، لا سيما من القناصة، على الحدود مع غزة.

يذكر أن يوم الأرض هو يوم يحييه الفلسطينيون في الثلاثين من آذار/مارس من كل سنة، وتعود أحداثه لآذار/مارس 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي فلسطينيي الداخل. وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين، كما أصيب واعتقل المئات منهم.