صحف أمريكية: “اوبرا وينفري” ستحمل طموحات وأفكار محمد بن سلمان لكل بيت أمريكي

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قالت صحيفة “هافينغتون بوست” وصحيفة “الاندبنت” الأمريكيتين أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يهدف إلى إقامة علاقة مع الشعب الأمريكي خلال زيارته التي تتجاوز أسبوعين.

وأشادت الصحيفتين، بهذه العلاقة مشيرة ان المذيعة الأمريكية الشهيرة “أوبرا وينفري” ستحمل أفكار محمد بن سلمان وطموحاته لكل بيت أمريكي خلال اللقاء الاستثنائي المرتقب بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.