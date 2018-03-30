ماذا قالت النادلة التي قدمت القهوة لـ ولي العهد ؟

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لم يدر في خلد نادلة مقهى «ستاربكس» في وسط مانهاتن بنيويورك الأمريكية شونيل Seaunell أنها ستحضر قهوتين ديكاف، إضافة إلى قهوتين بنكهة الشكولاتة الساخنة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومؤسس الإمبراطورية الإعلامية حاكم نيويورك سابقاً مايكل بلومبيرغ، في لقاء تاريخي جمع بينهما خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وعبرت النادلة شوني عن سعادتها: «سعدت بأن أقدم القهوة لزعماء مشاهير، خصوصاً للأمير محمد بن سلمان وبلومبيرغ»، وقالت إنها لن تنسى هذا اليوم -على حد تعبيرها- خصوصاً أنها التقت بالأمير محمد بن سلمان وجهاً لوجه مع مؤسس «بلومبيرغ» أخيراً، «مكثا يتحدثان مع بعضهما، وظللت أتابع عملي المعتاد لخدمة الزبائن».

وأضافت شونيل أنها تعمل بجد في المقهى، وقد قدمت القهوة لزوار المقهى من المشاهير السعوديين الذين يزورون نيويورك أو يقيمون فيها. وزادت: يرتاد المقهى الكثير من كل الجنسيات من بينهم سعوديون.