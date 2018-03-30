‏تعين اللواء الركن نايف بن جوال العنزي ‏قائدا للواء الأمير تركي الآلي بالحرس الوطني

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أصدر الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني بتعيين اللواء الركن نايف بن جوال العنزي قائدا للواء الامير تركي الآلي بالحرس الوطني.

كما صدر أيضاً تكليف العميد أركان حرب عوض بن سعيد العمري قائدا لمدفعية الميدان الرابعة بالحرس الوطني بالحد الجنوبي.

ويرابط لواء الأمير تركي الآلي، مع بقية القوات العسكرية على المرابطة على الحد الجنوبي في قطاع نجران، دفاعاً عن الوطن ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإيرانية .