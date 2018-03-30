القصيم: عالمية “كليجا بريدة” قريباً لدى اليونسكو

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عن عزمها تسجيل منتج الكليجا عالمياً من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) ، وقال أمين عام الغرفة سعود بن عبدالكريم الفدا أن توجهات مجلس الإدارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصب لتقديم مزيداً من المبادرات للوصول بمنتج الكليجا للأقاليم المجاورة ومن ثم الانطلاق به نحو العالمية وتسجيل البراند غذائياً وتراثياً .

وأضاف أن منتج الكليجا الذي تجاوز عمره نصف قرن يستحق خوض غمار المنافسة للدخول في قائمة اليونسكو مع الأغذية العالمية التي اشتهرت بها كل دولة ، مؤكداً استمرار الإجراءات وأن الطموحات كبيرة بدعم كبير وتطلعات من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل لتجاوز المحلية .

وعن مشاريعهم المستقبلية قال الفدا أن النسخة القادمة من المهرجان سيتم استقطاب وجلب عدد من رجال الأعمال وشركات الأغذية المتخصصة وربطهم بالأسر المنتجة من خلال غرفة للمفاوضات وتوقيع عقود طويلة الأجل وتوجيه الأسر للعمل المؤسسي المحترف وذلك بعد إنشاء مركز معلومات شامل ودائم للأسر المنتجة .

لافتاً أن علاقة الأسرة بالغرفة التجارية يجب أن تستمر طوال العام ولا تنتهي بنهاية المهرجان ، مختتماً حديثه بالشكر لكافة الرعاة والعاملين والزوار لحضورهم المتميز هذا العام واسهامهم في تحقيق جزء كبير من أهداف المهرجان .