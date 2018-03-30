تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم ، بمهرجان الكليجا بنسخته العاشرة وذلك في الفترة ٥-١٦ رجب ١٤٣٩هجري ، والمقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك من خلال جناح توعوي.. ويحرص فرع الرئاسة من خلاله التواصل المثمر والفعال مع كافة شرائح المجتمع .
كما يشارك ٢٠ عضواً من منسوبي الهيئة في العمل الميداني يساندون فيها اللجنة المنظمة في سبيل نجاح هذا المهرجان ، وتأتي هذه المشاركة تحقيقآ لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئآت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
هيئة بريدة تشارك في مهرجان الكليجا العاشر بـ20 عضواً ميدانياً
تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم ، بمهرجان الكليجا بنسخته العاشرة وذلك في الفترة ٥-١٦ رجب ١٤٣٩هجري ، والمقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك من خلال جناح توعوي.. ويحرص فرع الرئاسة من خلاله التواصل المثمر والفعال مع كافة شرائح المجتمع .
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