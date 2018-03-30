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هيئة بريدة تشارك في مهرجان الكليجا العاشر بـ20 عضواً ميدانياً

هيئة بريدة تشارك في مهرجان الكليجا العاشر بـ20 عضواً ميدانياً
http://almnatiq.net/?p=559065
المناطق_بريدة

تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم ، بمهرجان الكليجا بنسخته العاشرة وذلك في الفترة ٥-١٦ رجب ١٤٣٩هجري ، والمقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك من خلال جناح توعوي.. ويحرص فرع الرئاسة من خلاله التواصل المثمر والفعال مع كافة شرائح المجتمع .
كما يشارك ٢٠ عضواً من منسوبي الهيئة في العمل الميداني يساندون فيها اللجنة المنظمة في سبيل نجاح هذا المهرجان ، وتأتي هذه المشاركة تحقيقآ لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئآت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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