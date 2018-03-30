هيئة السوق ببريدة يكرمون زميلهم التويجري بعد تقاعده

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أقام منسوبوا مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسوق بمدينة بريدة بمنطقة القصيم حفل تكريم لزميلهم المتقاعد الشيخ عبدالعزيز التويجري لهذا العام 1439هـ وذلك بحضور فضيلة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة ومساعده الشيخ محمد بن عبدالرحمن النوشان ومدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع الشيخ مشيقح المشيقح ورئيس هيئة مدينة بريدة الشيخ دبيخي الدبيخي ومساعده الشيخ عبدالمجيد العمري ورئيس مركز هيئة السوق ببريدة الشيخ محمد السيف وبعض المدراء وزملاء العمل ، وجاء هذا الحفل إحتفاءً بالزميل عبدالعزيز التويجري بما قدمه من أعمال جليلة وجهود متميزة كان لها الاثر البالغ على مسيرة هذا الجهاز المبارك .

وقد ألقى خلال الحفل مدير الفرع كلمة , شكر فيها القائمين على هذا الحفل وشكر جميع المتقاعدين على ماقدموه , وفي الختام سلّم مدير عام الفرع الزميل التويجري درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .