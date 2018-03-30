البتكوين عند أقل مستوى في أسبوعين.. تراجع 377 دولار

المناطق - الرياض

تسارعت عمليات بيع الأصول الإلكترونية منذ بداية الأسبوع الجاري عقب قرار تويتر أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم، حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة بصناعة التشفير.

جاء ذلك الانخفاض في ظل المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية في اليابان من قبل وكالة الخدمات المالية “FSA”.

كما انخفضت أسعار العملة الإلكترونية البتكوين بنسبة 4% خلال التعاملات الفورية أمس الخميس، لتواصل خسائرها التي توقفت بالأمس بشكل مؤقت ضمن عمليات التقاط الأنفاس، لتحقق الأسعار أقل مستوى في أسبوعين، وتهبط القيمة السوقية للعملات المشفرة عن 300 مليار دولار، بالقرب من أقل مستوى في شهرين.

ويتداول البيتكوين حول مستوى 555 دولار، بتراجع قدره 377 دولار، بنسبة 4.8%، من مستوى افتتاح الجلسة عند 7,932 دولار، وحققت أعلى مستوى عند 7,968 دولار، وأقل مستوى عند 7,461 دولار، الأقل منذ تعاملات 18 مارس/ آذار 2018.

وهبطت القيمة السوقية للعملات الافتراضية الخميس بقيمة 15 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي 285 مليار دولار، لتتراجع القيمة عن مستوى 300 مليار دولار، في طريقها صوب أقل مستوى في نحو شهرين عند 280 مليار دولار.