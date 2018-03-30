شاهد .. الأكاديمي “الرفاعي”: النظام القطري “مسكين” بحاجة للعلاج.. لديه أزمة نفسية عميقة ويعيش أوهام “الدولة العُظمى”

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http://almnatiq.net/?p=559081
المناطق - الرياض

أكد الأكاديمي والإعلامي الأستاذ الدكتور عبدالله الرفاعي، أن النظام في قطر لديه أزمة نفسية عميقة وبحاجة للعلاج لأنه يعيش أوهام “دولة قطر العُظمى”.

وأضاف، أن هذا النظام زاده ألماً وكمداً أنّ السعودية ودول المنطقة تعتبره مُجرد “دويلة” لاتمثل أهمية أبداً مُقارنة بالقضايا العالمية.

وقال الرفاعي إن مهاجمة قطر لطائرتين مدنيتين إماراتيتين والمشاركة في جزيرة سواكن السودانية، هو دليل على وجود أمراض نفسية، ولم تعد السعودية ودول المنطقة أنها قضية غير مهمة وتحاول قطر أن تثبت أهميتها بأنها دولة مهمة.

وتساءل كيف لدولة أن تستقبل الأبقار ببث مباشر، مقترحا على المجتمع الدولي أن يخصصوا كادر طبي لمساعدة النظام القطري وعلاجه.

 

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