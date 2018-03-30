شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم

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حذر مواطن في مقطع فيديو من رياح غابرة قادمة إلى الرياض خلال الساعات المقبلة، مبينا أن الرياح داهمت فيضة نورة في تمير وهي الآن في طريقها إلى العاصمة الرياض.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر أصدر تنبيهاً متقدماً في الرياض، لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة؛ ما تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول والتنقل خارج المنزل، خاصة مع إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي جعل الرؤية الأفقية شبه معدومة.

مع هذه الأجواء، ينصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بعدم التعرض للرياح المحملة بالغبار؛ خوفاً من حصول مضاعفات صحيّة، كما يجب أن يحذر السائقون على الطرقات الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت كما ينصح بتأجيل المناسبات الخارجية لوقت لاحق.