ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة

المناطق - الرياض

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،إن العقوبات على إيران ستوجد مزيداً من الضغوط على النظام الإيراني، مطالبا المجتمع الدولي، بالضغط عليها اقتصادياً وسياسياً لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

وقال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “وول ستريت جورنال”، علينا أن ننجح في ذلك لتجنب الصراع العسكري .. إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حرباً مع إيران خلال الـ 10 إلى 15 عاماً المقبلة.

وأردف: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة للإرهابيين، ويجب التخلص من التطرف؛ لأنه بدون التطرف لا يمكن لأحد أن يصبح إرهابياً.

وحول الحرب الدائرة في اليمن التي يقودها التحالف بقيادة المملكة دعماً للشرعية في اليمن ضدّ ميليشيات “الحوثي” المدعومة من طهران، قال ولي العهد: عدم التدخل في اليمن كان سيسبّب أزمة أكبر.. ولو لم نتحرّك في عام 2015، لكان اليمن قد قُسِّم إلى نصفين بين “الحوثيين والقاعدة”.

واعتبر الأمير محمد بن سلمان، الصواريخ التي أُطلقت على الرياض “علامة على الضعف”، قائلاً عن “الحوثيين”: يريدون أن يفعلوا كل ما يمكنهم فعله قبل أن ينهاروا.

وأكّد أن السعودية ستشهد مزيداً من التغييرات والإصلاحات، وقال: لا يمكننا دفع الناس إلى العيش في السعودية في بيئة غير تنافسية، مبينا أن البيئة في السعودية تدفع حتى السعوديين إلى خارج السعودية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نريد إصلاحات اجتماعية.