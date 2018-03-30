احدث الأخبار

غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه
أبرز المواد
 جمعية البركة الخيرية توقع اتفاقية مع شركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة بالدمام
المنطقة الشرقية
 الدفاع المدني بالشرقية يخمد حريق منجرة الثقبة
المنطقة الشرقية
 إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة
أبرز المواد
 شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم
أبرز المواد
 شاهد .. الأكاديمي “الرفاعي”: النظام القطري “مسكين” بحاجة للعلاج.. لديه أزمة نفسية عميقة ويعيش أوهام “الدولة العُظمى”
أبرز المواد
 البتكوين عند أقل مستوى في أسبوعين.. تراجع 377 دولار
أبرز المواد
 انضمام الأسهم السعودية إلى “فوتسي” يجذب 11.2 مليار ريال استثمارات أجنبية
أبرز المواد
 هيئة السوق ببريدة يكرمون زميلهم التويجري بعد تقاعده
منطقة القصيم
 القصيم: عالمية “كليجا بريدة” قريباً لدى اليونسكو
أبرز المواد
لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

أبرز المواد
السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

أبرز المواد
«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

أبرز المواد
تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

أبرز المواد

ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة

ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=559089
المناطق - الرياض

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،إن العقوبات على إيران ستوجد مزيداً من الضغوط على النظام الإيراني، مطالبا المجتمع الدولي، بالضغط عليها اقتصادياً وسياسياً لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

وقال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “وول ستريت جورنال”، علينا أن ننجح في ذلك لتجنب الصراع العسكري .. إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حرباً مع إيران خلال الـ 10 إلى 15 عاماً المقبلة.

وأردف: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة للإرهابيين، ويجب التخلص من التطرف؛ لأنه بدون التطرف لا يمكن لأحد أن يصبح إرهابياً.

وحول الحرب الدائرة في اليمن التي يقودها التحالف بقيادة المملكة دعماً للشرعية في اليمن ضدّ ميليشيات “الحوثي” المدعومة من طهران، قال ولي العهد: عدم التدخل في اليمن كان سيسبّب أزمة أكبر.. ولو لم نتحرّك في عام 2015، لكان اليمن قد قُسِّم إلى نصفين بين “الحوثيين والقاعدة”.

واعتبر الأمير محمد بن سلمان، الصواريخ التي أُطلقت على الرياض “علامة على الضعف”، قائلاً عن “الحوثيين”: يريدون أن يفعلوا كل ما يمكنهم فعله قبل أن ينهاروا.

وأكّد أن السعودية ستشهد مزيداً من التغييرات والإصلاحات، وقال: لا يمكننا دفع الناس إلى العيش في السعودية في بيئة غير تنافسية، مبينا أن البيئة في السعودية تدفع حتى السعوديين إلى خارج السعودية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نريد إصلاحات اجتماعية.

روابط ذات صلة

غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه

غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه
احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين

احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين
شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم

شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*