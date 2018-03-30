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جمعية البركة الخيرية توقع اتفاقية مع شركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة بالدمام

جمعية البركة الخيرية توقع اتفاقية مع شركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=559098
الدمام - منال الدوسري

وقعت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم امس اتفاقية تعاون مع شركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة . وقد وقع الاتفاقية كلاً المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي رئيس مجلس ادارة جمعية البركة الخيرية والمهندس محمد بن احمد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة . من جهته أشاد المهندس الشلالي بالدور الاجتماعي والخيري الهام الذي تقدمه شركة احمد غرم الله الغامدي ودعمها الدائم للعمل الخيري من خلال ما تقدمة من دعم للاسر المحتاجه . وقال المهندس الشلالي أتقدم بجزيل الشكر للأخوة في شركة الغامدي على دعمهم المتواصل للعمل الخيري ولجمعية البركة الخيرية خاصة وإن كانت هذه الخطوة غير مستغربة منهم انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه مع القطاع الخاص . وقد اكد المهندس الشلالي خلال توقيع الاتفاقية بان هناك اهمية كبيرة بالدور المجتمعي للقطاع الخاص وبمسئولية تجاه المجتمع وحرصه على النفع العام ورغبة الطرفين في التعاون في مسئولية مشتركة للمساهمة في التنمية المستدامة. من جانبه أكد المهندس محمد بن احمد الغامدي ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على أهمية الدور الاجتماعي والخيري للمجموعة وتلبية لرغبة الاباء في الاستمرار في دعم العمل الخيري ومشيراً الى أن مجموعة الغامدي لا تألو جهداً في المساهمة في جميع الاعمال الخيرية في هذا الوطن الغالي بلد العطاء وفي دعم ومساندة هذه الفئة الغالية على الجميع لتكفل لهم تحقيق العيش الكريم والحياة السعيدة. مشيداً بجمعية البركة الخيربة كجمعية رائدة وذو رؤية واضحة . وتاتي هذة الاتفاقية لترسيخ وتوثيق التعاون والتنسيق المشترك والتكامل في كل ما يعود نفعه على المستفيدين من خدمات الطرفين من البرامج والمشاريع والخدمات

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