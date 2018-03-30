احدث الأخبار

مدير تعليم تبوك يوجه بتهيئة المدارس بعد موجة الغبار لاستقبال الطلبة
منطقة تبوك
 غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه
أبرز المواد
 جمعية البركة الخيرية توقع اتفاقية مع شركة احمد غرم الله الغامدي واخوانه القابضة بالدمام
المنطقة الشرقية
 الدفاع المدني بالشرقية يخمد حريق منجرة الثقبة
المنطقة الشرقية
 إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة
أبرز المواد
 شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم
أبرز المواد
 شاهد .. الأكاديمي “الرفاعي”: النظام القطري “مسكين” بحاجة للعلاج.. لديه أزمة نفسية عميقة ويعيش أوهام “الدولة العُظمى”
أبرز المواد
 البتكوين عند أقل مستوى في أسبوعين.. تراجع 377 دولار
أبرز المواد
 انضمام الأسهم السعودية إلى “فوتسي” يجذب 11.2 مليار ريال استثمارات أجنبية
أبرز المواد
 هيئة السوق ببريدة يكرمون زميلهم التويجري بعد تقاعده
منطقة القصيم
لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

أبرز المواد
السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

أبرز المواد
«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

أبرز المواد
تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

أبرز المواد

احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين

http://almnatiq.net/?p=559099
المناطق - وكالات

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، اليوم الجمعة، في احتجاجات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في مسيرة “يوم الأرض”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت “فرانس برس” إن “آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى مراكز ومخيمات أعدت مسبقا قرب حدود غزة مع إسرائيل”.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر. كما استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مزارع فلسطيني في قصف إسرائيلي. ويبدأ الفلسطينيون الجمعة احتجاجات “مسيرة العودة” التي أقاموا في إطارها مئات الخيام، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي ستستمر 6 أسابيع بحسب المنظمين لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع “يوم الأرض” ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.

ويتوقع أن يشارك نحو مائتي ألف لاجئ من سكان قطاع غزة الجمعة في هذه المسيرات.

روابط ذات صلة

غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه

غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة دينه
ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة

ولي العهد في حواره لـ “وول ستريت”: جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين.. وقد نشهد حربا مع إيران في هذه الحالة
شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم

شاهد .. رياح محملة بالغبار قادمة إلى الرياض .. فخذوا حذركم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*