احتجاجات “يوم الأرض” تنفجر في وجه اسرائيل.. وقتيل وعشرات المصابين الفلسطينيين

المناطق - وكالات

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، اليوم الجمعة، في احتجاجات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في مسيرة “يوم الأرض”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت “فرانس برس” إن “آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى مراكز ومخيمات أعدت مسبقا قرب حدود غزة مع إسرائيل”.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر. كما استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مزارع فلسطيني في قصف إسرائيلي. ويبدأ الفلسطينيون الجمعة احتجاجات “مسيرة العودة” التي أقاموا في إطارها مئات الخيام، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي ستستمر 6 أسابيع بحسب المنظمين لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع “يوم الأرض” ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.

ويتوقع أن يشارك نحو مائتي ألف لاجئ من سكان قطاع غزة الجمعة في هذه المسيرات.