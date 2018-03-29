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مدير تعليم تبوك يوجه بتهيئة المدارس بعد موجة الغبار لاستقبال الطلبة

مدير تعليم تبوك يوجه بتهيئة المدارس بعد موجة الغبار لاستقبال الطلبة
http://almnatiq.net/?p=559117
المناطق - تبوك
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الإدارة ومكاتب التعليم وقادة المدارس بالمنطقة (بنين وبنات) بالعمل على جاهزية المدارس خلال يومي اليوم وغدٍ (الجمعة والسبت) وإزالة آثار الأتربة والغبار نتيجة الرياح التي شهدتها المنطقة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة .
وشدد مدير التعليم في تعميم عاجل على ضرورة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية يوم الأحد المقبل من خلال فتح المنشآت التعليمية والمدارس لشركات النظافة وفرق الصيانة المسؤولة والتبليغ عن أي أضرار ناجمة عن سرعة الريح على مرافق المدارس والعمل على الإصلاح الفوري لها.
كما أكد على الإدارات المختصة بتشكيل الفرق المساندة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة وبتنفيذ زيارات ميدانية لمدارس تبوك ومحافظاتها ورفع التقارير عن ذلك وتكريم أفضل عشر مدارس استعدت لاستقبال منسوبيها في جو صحي وبيئة تعليمية مناسبة.

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