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مدني الرياض يدعو للحيطة من موجة غبار على الخرج والمجمعة وشقراء

مدني الرياض يدعو للحيطة من موجة غبار على الخرج والمجمعة وشقراء
http://almnatiq.net/?p=559131
المناطق - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض : الخرج، والمجمعة، وشقراء، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار.
صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، مهيبًا بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

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