” أمانة الجوف ” : تزين ميادينها وطرقها ب300 الف زهرة و١٠٠ نخلة

المناطق - الجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف ، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، بزراعة أكثر من ثلاث مئة الف وردة وزهور من مختلف الأنواع والأشكال والألوان، وذلك ضمن مشروع تجميل ميادين وطرق وشوارع مدينة سكاكا وتحسين البيئة وتعزيز البعد البصري .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ، أنه تم تجهيز وزراعة اكثر من 300 الف زهرة من أنواع مختلفة من الحوليات، مبيناً أن من تلك الحوليات والزهور التي تم زراعتها “بتونيا الزهور” بجميع ألوانها و”مرجريت” بتنوع ألوانها، قطيفة الزهور، ارولا، خطميه واقحوان و استركواليا وبوانسيانا واكاسيا وبوانسيانا صفراء وحمراء وفلفل عريض وديدوانيا وجدكراندا وزيزفون وفرشاة ودورانتا ودفلة ومغطيات تربة واكاسيا وسليجنا وعدد من الحوليات الأخرى، مفيداً بأنه تم تخصيص كمية من الأسمدة العضوية والمركبة ومحسنات التربة .

بالاضافة لزراعة ١٠٠ نخلة بلدي في طريق الامير نايف وطريق الملك فهد وحديقة الفيصلية وساحة خلف الجوازات حديقة الخزامى وحديقة العزيزية .

كما شرعت الامانة في تنفيذ أعمال صيانة الجزر الوسطية، واستكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في المنطقة. وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والتقاطعات ، وأضاف المهندس القحطاني أن من أبرز أهداف زراعة الزهور الإسهام في تحسين الأجواء ورفع معدل الأكسجين، وتوفير البعد البصري والذي يسهم في إراحة العين والنفس

من جهته قدم المهندس القحطاني شكره وتقديره لإدارة الحدائق والتجميل على هذة الجهود الطيبة .