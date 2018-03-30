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“العاصمة” تشهد الآن موجة غبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية

“العاصمة” تشهد الآن موجة غبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية
http://almnatiq.net/?p=559149
المناطق - واس

تشهد مدينة الرياض الآن موجة غبار أدت إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشارت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم عن تأثّر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على عدد من مناطق المملكة منها الرياض، في حين دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى لزوم أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية، وحدوث أتربة مثيرة للغبار.

 

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