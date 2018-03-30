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البيئة : تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور H5N8 في الرياض والخرج

البيئة : تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور H5N8 في الرياض والخرج
http://almnatiq.net/?p=559159
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في الرياض والخرج.
وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12739 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 169حالة، في حين جرى التخلص من 28783 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغ واحد و7استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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