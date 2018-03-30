رئيس اللجنة المنظمة ليوم المهنة بجامعة نجران : يوم المهنة نافذة لتوظيف وتدريب خريجينا

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أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات يوم المهنة الدكتور محمد بن سلطان عسيري أن رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة ليوم المهنة تجسد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يتعلق بالتعليم ومخرجاته .

وأضاف الدكتور محمد سلطان أن يوم المهنة يعد فرصة مهمة لتذليل الصعاب والمعوقات أمام خريجي وخريجات الجامعة لمعرفة الطرق الصحيحة والممكنة للحصول على وظيفة أو تدريب أو دعم لابتكارات طموحة، إلى جانب الاطلاع على التوجهات والفرصة الواعدة التي تضمنتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تتضمن فعاليات هذا اليوم تعريفاً مبسطا بما حوته رؤية المملكة من فرص واعدة للشباب وما ينتظرهم بإذن الله من مستقبل مزدهر.

وبين الدكتور محمد سلطان بأنه وبمتابعة حثيثة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي تبذل فرق العمل المنظمة لهذه الفعاليات أقصى الجهود لتحقيق الغاية من تنظيمها سواء من خلال مشاركة واسعة للقطاعين الحكومي والخاص، أو من خلال إقامة البرامج المصاحبة التي تعين الخريجين وتؤهلهم التأهيل المناسب لمعرفة الفرص المتنوعة في سوق العمل ومحاولة فتح آفاق ووسائل متنوعة لدعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مخرجات الجامعة وفرص العمل المتوفرة في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعود نفعه على طلابنا وطالباتنا و على المجتمع السعودي بصورة عامة.