“لوحة الملوك ” تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالعيص

تبوك - فايز السميري

تزامناً مع انطلاق سباق الهجن في محافظة العيص يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٧ ، يقوم مجموعة من مسؤولي السباق بتدشين أكبر صورة مطبوعة ( لوحة الملوك ) التي يتم تنفيذها بميدان الهجن الرسمي بمحافظة العيص في العالم والتي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث وصلت القطع المكونة للصورة إلى العيص، وبدأ العمل على تركيبها .

تدشين ( لوحة الملوك ) وهي عبارة عن لوحة ارتفاعها عشرة امتار وبطول مئة متر حيث تبلغ مساحتها ( ١٠٠٠ مترمربع ) والتي تم ترشيحها في موسوعة جينس لتفوز بلقب اكبر لوحة وطنيه بالعالم وتحتوي صور ملوك المملكة العربية السعودية من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه . إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وكلمات مأثورة من اقوالهم جميعاً.

ومن المقرر أن يقوم فريق حكام موسوعة جينيس القياسية بزيارة إلى العيص الفترة المقبلة.. لفحص اللوحة، واعتمادها أكبر لوحة في العالم.

وقال صاحب الفكرة – العمدة عبدالرزاق بن غنيم «بحمد الله وفضله، ثم بفضل جهود ابناء هذا البلد ، وصلنا إلى إنجاز الجزء الأكبر من العمل الذي استمر لأيام وساعات، حتى تكون اللوحة جاهزة -بمشيئة الله- بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧ ».

وأضاف: «رغم كل التحديات ورغم كل الصعاب، فإننا كنّا ملتزمين تماماً بإنجاز هذا العمل الغالي علينا، فالعمل تم في أجواء وطنية مميزة، وكان يسير بكل محبة وشغف، وجاء سباق الهجن في محافظة العيص دافعاً لنا حتى نبذل كل جهدنا لكي ينتهي العمل، وتدخل اللوحة موسوعة جينيس، ونقوم بإهدائها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظة الله ».

وأضاف: «أتوجه بالشكر لكل من ساعدنا ودعمنا، وبالتأكيد.. أشكر الرجل اللي تبنى إنشاءها مجموعة عبدالغني حسين

صاحب مستشفى الدار وكلية الريان ، وهو الذي لم يدخر جهداً في المعونة، وتذليل الصعاب منذ إعلان الفكرة.. وحتى التنفيذ».

كذلك الى ادارة ميدان الهجن بالعيص ممثله بمدير عام الميدان الشيخ كريم بن غنيم ونائبه هليل بن مسعد المرواني اللذين قامو بتذليل وتوفير جميع احتياجات هذا العمل الوطني الكبير على ارض الميدان الذي يمثل اللحمه الوطنيه مباركين هذا العمل الذي وصفوه بأنه يشرف المملكة قاطبة وماهذا العمل الا لمسة وفاء لملوك سابقين خدمو دينهم ووطنهم وشعبهم رحمهم الله ، حتى وصلنا لما وصلنا اليه من تنميه وازدهار في ظل قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله والشكر موصول لمنظم المهرجان مؤسسة إعمار للسياحه والعاملين فيها.