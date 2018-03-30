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10 الاف زائر يومياً لموقع “الصحة” في مهرجان كلنا الخفجي

10 الاف زائر يومياً لموقع “الصحة” في مهرجان كلنا الخفجي
http://almnatiq.net/?p=559178
الدمام - مريم البراهيم
حظيت مشاركة مستشفى الخفجي العام والمراكز التابعة له بالاركان التوعوية في مهرجان ( كلنا الخفجي) الذي أقيم تحت شعار (أعطنا من وقتك القليل فصحتك تهمنا ) بزيارة قرابة 10 الاف زائر يومياً للاطلاع على الخدمات المقدمة والبرامج التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان .
وتضمنت المشاركة التي تتزامن بالأحتفال باليوم العالمي للكلى واليوم العالمي لسرطان القولون واليوم العالمي لمرض الايدز ، بأركان عن قسم التدريب والتوعية الصحية والتغذية العلاجية، وقسم الطوارئ والاسعاف والرعاية المنزلية والباطنية والاسنان والكلى والمختبر ومركز الفحص الشامل والولادة والعلاقات العامة، حيث تم العمل على برنامج متكامل ومتنوع  لتقديم البرامج التوعوية والاسعافية لزوار المهرجان، و شارك المستشفى  بفريق عمل مكونًا من أطباء واخصائيين صحيين وتغذية وتثقيف ومسعفيين وممرضيين وممرضات إضافة الى عيادة إسعافية مع سيارة اسعاف  تخدم المهرجان لنقل الحالات التي تحتاج العلاج في المستشفى، كما تضمنت المشاركة  حملة للتبرع بالدم تحت شعار (دمك حياة) لمدة يومين بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالدمام ضمن فعاليات المهرجان ،إضافة إلى توزيع هدايا للحضور وتقديم حقائب اسعافية ومطويات توعوية للزوار .
 وكان محافظ الخفجي محمد الهزاع  قد زار موقع المشاركة المقدمة من مستشفى الخفجي العام والمراكز الصحية التابعة له واطلع على التجهيزات ومايحتويه الموقع من خدمات تستهدف زوار المهرجان.

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