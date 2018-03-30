الدوري الإسباني : برشلونة يواجه اشبيلية غدا .. وريال مدريد مع لاس بالماس

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يحل فريق برشلونة ضيفا على اشبيلية غدا في افتتاح الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وكان برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن ، وقطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه على اتلتيك بلباو 2-صفر قبل أسبوعين وخسارة منافسه المباشر اتلتيكو مدريد أمام ليغانيس 1-2، ليبتعد عن فريق العاصمة بفارق 11 نقطة .

ويخوض فريق اتلتيكو مدريد الثاني بعد غد اختبارا سهلا أمام ديبورتيفو لا كورونا ، ويحل فريق ريال مدريد غدا ضيفا على لاس بالماس .

وفي باقي المباريات يلتقي غدا فريق جيرونا مع ليفانتي، واتلتيك بلباو مع سلتا فيغو، ويلعب بعد غد اسبانيول مع الافيس، وليغانيس مع فالنسيا، وايبار مع ريال سوسييداد، وملقا مع فياريال، وخيتافي مع ريال بيتيس.