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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح
http://almnatiq.net/?p=559197
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح.
وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح.
وقال سمو ولي العهد” تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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