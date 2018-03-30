احدث الأخبار

المملكة وأفريقيا الوسطى توقعان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط “321” مخالفة وينذر “80” منشأة في أسبوع
منطقة الرياض
 روسيا “تطرد” بالجملة دبلوماسيين من 23 دولة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح
أبرز المواد
 الدوري الإسباني : برشلونة يواجه اشبيلية غدا .. وريال مدريد مع لاس بالماس
أبرز المواد
 العالم على موعد مع “قمر أزرق” جديد
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي رئيسي بنك مورغان ستانلي وبنك جي بي مورغان
أبرز المواد
 شرطة جازان تنفي مقتل والد على يد ابنته بالرصاص
أبرز المواد
 10 الاف زائر يومياً لموقع “الصحة” في مهرجان كلنا الخفجي
المنطقة الشرقية
السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس

أبرز المواد
تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

أبرز المواد
‏تعين اللواء الركن نايف بن جوال العنزي ‏قائدا للواء الأمير تركي الآلي بالحرس الوطني

‏تعين اللواء الركن نايف بن جوال العنزي ‏قائدا للواء الأمير تركي الآلي بالحرس الوطني

أبرز المواد
مراسل “المناطق” : أنظمة الباتريوت بالقوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً بالستيا في سماء جازان دون اضرار

مراسل “المناطق” : أنظمة الباتريوت بالقوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً بالستيا في سماء جازان دون اضرار

أبرز المواد

ولي العهد يعزي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح

ولي العهد يعزي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح
http://almnatiq.net/?p=559199
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح.
وقال سمو ولي العهد” تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح فهد الصباح الناصر الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

روابط ذات صلة

المملكة وأفريقيا الوسطى توقعان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية

المملكة وأفريقيا الوسطى توقعان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية
مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي

مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي
روسيا “تطرد” بالجملة دبلوماسيين من 23 دولة

روسيا “تطرد” بالجملة دبلوماسيين من 23 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*