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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء
http://almnatiq.net/?p=559201
المناطق - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1000 سلة غذائية، في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، يستفيد منها 6000 فرد، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 18919 سلة غذائية، بحضور محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
وأشاد المستفيدون من جانبهم بالجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناتهم، مشيرين إلى أن هذه المساعدات تعكس مدى التلاحم الأخوي بين الشعبين الشقيقين.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.

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