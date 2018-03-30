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روسيا “تطرد” بالجملة دبلوماسيين من 23 دولة

روسيا “تطرد” بالجملة دبلوماسيين من 23 دولة
http://almnatiq.net/?p=559207
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أنها أبلغت سفراء معظم الدول التي قامت بطرد دبلوماسيين روس بأن عددا مساويا من دبلوماسي تلك الدول سوف يعاملون كأشخاص غير مرحب بهم في روسيا.
وقالت الوزارة في بيان إن السفراء ينتمون إلى الدول الثلاث والعشرين التي طردت دبلوماسيين روس، على خلفية واقعة تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته.

وكانت موسكو قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تعتزم طرد ستين دبلوماسيا أميركيا، إضافة إلى إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ، ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن.

وضمت قائمة الدول التي تم إبلاغها بقرارات الطرد أستراليا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.

وأوضح البيان أن روسيا سوف تبحث قرارات طرد مماثلة لدبلوماسيين من بلجيكا والمجر وجورجيا والجبل الأسود.

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