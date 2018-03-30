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عمل الرياض يضبط “321” مخالفة وينذر “80” منشأة في أسبوع

عمل الرياض يضبط “321” مخالفة وينذر “80” منشأة في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=559210
المناطق-الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الجهات الشريكة شملت زيارة “1374” منشآة تجارية بمختلف أنشطتها “في مجال الذهب الاتصالات والمستلزمات النسائية ومنافذ تأجير السيارات والشقق والفنادق والمراكز الطبية والمستوصفات ” أسفرت عن ضبط “321” مخالفة، وإنذار “80” منشأة، والقبض على “7” مخالفين لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، بين “83” مخالفة لقرار تأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، و “180” مخالفة لقطاع الفنادق والشقق، فيما تم ضبط “6” مخالفات لقطاع الاتصالات، و “48” مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات ، و “4” مخالفات للأنشطة التجارية المختلفة.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيري أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على الهاتف الموحد لخدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق «معاً للرصد» للأجهزة الذكية، مؤكداً أن مكتب العمل سوف يتعامل مع هذه البلاغات فوراً لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.

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