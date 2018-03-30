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مقتل جندي بريطاني بانفجار قنبلة في سوريا

مقتل جندي بريطاني بانفجار قنبلة في سوريا
http://almnatiq.net/?p=559234
المناطق - وكالات

نقلت “سكاي نيوز” البريطانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله اليوم الجمعة، إن جنديا بريطانيا، قتل في انفجار عبوة ناسفة في سوريا.
وكان مسؤولان أميركيان قد قالا، إن جنديا أميركيا وشخصا آخر من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش”، قتلا في انفجار عبوة ناسفة في سوريا.

وقال المسؤولان الأميركيان، الذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الانفجار وقع أمس الخميس قرب مدينة منبج بشمال سوريا.

وتفيد بيانات للتحالف ومصادر عسكرية أن نحو عشرة من أفراده قتلوا في حوادث لا صلة لها بالأعمال القتالية منذ بداية العام الحالي، بينهم سبعة أميركيين لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في العراق هذا الشهر.

وتقول الولايات المتحدة إنها تنشر حوالي 5200 من قواتها في العراق إلى جانب القوات المسلحة العراقية.

ويوجد في سوريا نحو ألفي جندي أميركي يدعمون تحالفا بقيادة كردية يسيطر على أكبر منطقة لا تزال خارج سيطرة القوات الموالية للنظام السوري.

ويأتي مقتل الجندي الأميركي بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستغادر سوريا “قريبا جدا”.

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