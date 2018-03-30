هلال الشرقية : جاهزون لتلقي الحالات الطارئة بسبب الغبار

المناطق - عبدالله السعيدي

أهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالمواطنين والمقيمين المبادرة إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله وخاصة من اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية مساء اليوم، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية ، الجاهزية التامة للمراكز الاسعافية بالاضافة لغرف العلميات بالمنطقة الشرقية لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية “997” عند حوث أي طارئ.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة للحفاظ على سلامتهم،

وأهاب بقائدي المركبات بالالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.