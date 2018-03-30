الفيصل: شكرا لاهتمام خادم الحرمين بالمواطن.. وملتقى مكة الثقافي أثرى الفكر السعودي

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رفع صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده على الاهتمام الكبير في كل ما هو في مصلحة المواطن, يإتي ذلك بعد ان اطلق سموه اليوم الجمعة, قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية, على الواجهة البحرية الجديدة.

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين:” أشاهد اليوم هذه الروح الوطنية التي تجلت في هذا الاستعراض الكبير لجميع من شارك ومن ساهم ومن سوف يشارك مستقبلاً في هذه التظاهره الحضارية الكبيره ليست في مدينة جدة فقط وانما هي تعبر عن مشاعر المواطن في جميع محافظات منطقة مكة المكرمه”.

وأضاف الأمير خالد الفيصل، :”شكراً لهذا المجهود الكبير الذي بذل في هذا الملتقى لهذا العام والذي نرى فيه تقدم وتطور في جميع مرافقه وفي جميع المقابلات والاجتماعات والمنتدايات والذي أثرو فيها الفكر السعودي بهذا الاهتمام الثقافي لمنطقة مكة المكرمة”.

واختتم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، :” نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يتطور هذا الملتقى وان يتطور هذا الاستعراض بهذا العرض وبهذا المستوى وبمستويات أرفع خلال الاعوام القادمة ليكون معبراً عن المستوى الثقافي والفكري والوطني للمواطن السعودي، وشكراً للإعلام ولوسائل الإعلام التي صاحبتنا وشاركتنا في نشر هذه التظاهره الفكرية الثقافية السعودية العربية الاسلاميه ونرجو لنا وللجميع التوفيق”.

واطلق الامير خالد الفيصل, قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية, على الواجهة البحرية الجديدة، بعد عبور اكبر مسيرة للمركبات والمشاة في المنطقة, بمشاركة 5 محافظات, و 58 جهة حكومية واهلية ونحو 500 متطوع اداروا القافلة.

وتقدمت قافلة المشاة, فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقه مكة المكرمة وتحمل رسالة قيمه لتعزيز اهميه الرياضة وعنوان رسالتهم ” كن رياضيا نشيطا ” وشارك فيها المشاة اضافه الى الدرجات الهوائية تحت عنوان ” لنصبح مجتمع رياضي وصحي قدوه “, كما شاركت مديريه الشئون الصحية بجده ممثله في اداره النوعية الصحية للتعبير عن اهميه الرياضة للصحة بمشاركه الكوادر الصحية التي صنعت المبادرات بملتقى مكة الثقافي, وكذلك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقه مكة المكرمة وتحمل رساله ” خيرنا في شبابنا ” وشاركت فيها العديد من الكليات والمعاهد الصناعية لتعزيز مفهوم المهن والحرف بين الشباب.

وقدم خلال القافلة, فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجده رسالتين, الاولى “مستقبل وطن تبنيه معا” وتهدف هذه الرسالة الى ترسيخ العمل المعني للشباب السعودي في قطاع الفندقة والسياحة , والرسالة الثانية ” لا تترك اثر لسياحه ممتعه وبيئة جميله ” والتي تهدف الى تعزيز الحفظ على البيئة لنعم الانسان بجمال المكان.

وخلال فعاليات القافلة, شارك القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء برسالة عنوانها ” نعمل بإتقان من اجلكم” وشارك بها عدد من المهندسين والفنيين السعوديين, بالإضافة لمشاركة مديره الدفاع المدني بمنطقه مكة المكرمة برساله ” السلامة اسلوب حياه ” والتي تعزز مفهوم السلامة العامة وشارك بها تشكيلات من منسوبي الدفاع المدني.

اما القافلة البرية للمركبات فتقدمهم ادارة مرور محافظه جده برسالة ” معا لقياده امنه .. حياتك تهمنا”, مجموعه شاركونا الطريق ( فريق متخصص بالتوعية بالسلامة المرورية ويحمل علم القافلة ) .. كيف نكون قدوه .. بالإضافة لمركبه اخرى رسالتها ( قادتنا قدوتنا ), – شرطه منطقه مكة المكرمة ورسالتهم ( شهداء الواجب خير قدوه للدفاع عن الوطن وشهدائنا هم فخرنا), الدوريات الأمنية بمحافظة جده ورسالتهم ( امن واحد مجتمع واحد), المديرية العامة لمكافحه المخدرات بمنطقه مكة المكرمة ورسلتهم ( قادرون على الخروج من الظلام الالم الى نور الامل ), المديرية العامة للسجون بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم ( اطلق ابداعك) وتهدف الى تأهيل النزلاء واكسابهم مهارات فنيه ومهنيه, مجموعه فرق الدرجات النارية ورسالتهم ( لنكن قدوه بالتزامنا بالأنظمة), ثم شارك نادي ملاك هارلي بجده ورسالتهم ( نحن قدوه بقيادتنا الأمنه والتزمنا), فريق المتحدون ورسالتهم ( نكون قدوه بالحفاظ على سلامتنا), فريق فرسان جده ورسالتهم ( القدوة رساله مجتمعية), فريق الحجاز بايكرز ورسالتهم ( لنكن قدوه بالتزامنا بالقوانين ).

وفي قطاع التعليم شارك خمس محافظات, تقدمهم اداره التعليم بمحافظه الليث ورسالتهم (المحافظة على الاماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية), ادارة التعليم بمحافظه جده ورسالتهم ( صناعه القيادات الشابة والقائد القدوة ), ادارة تعليم الطائف ورسالتهم ( كيف نكون قدوه ) وتعرض مبادرتهم بالملتقى ( وسام القدوه, لقاء القادة, مدينتي مسؤوليتي, في صحبه قائد, ملتقى المبدعين ), ادارة التعليم بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم ( كيف نكون قدوه ) وتعرض مبادرتهم في الملتقى, ادارة التعليم بمنطقه القنفذة ورسالتهم ( واعي لتعزيز الهوية الوطنية ), الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقه مكة المكرمة ورسالتهم ( خيرنا في شبابنا), – جامعة الملك عبدالعزيز ورسالتهم ( الحي القدوة) وتعرض مبادرتهم بملتقى مكه الثقافي, جامعة ام القرى ورسالتهم ( الطالب القدوة), جامعه جده ورسالتهم ( بيئتي الخضراء).

وفي جانب قطاع التعليم كذلك شاركت جامعه دار الحكمة ورسالتهم ( المعلم القدوة ), جامعه الملك سعود للعلوم الصحية بجده ورسالتهم ( رعايتهم واجبنا ) وهي مبادرة لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر, كلية البترجي الطبية ورسالتهم (أسوة حسنة} في المجال الطبي, جامعة عف ورسالتهم (سفيرات العلم والمعرفة), المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (أصبحنا أقرب إليك) ومشاركتهم بنك الدم المتنقل وكذلك المستشفى المتنقل ومديرية الشؤون الصحية بجدة ورسالتهم (صحتك تهمنا) عبارة عن عيادة متنقلة للوصول بالخدمات الصحية لأكبر عدد من المستفيدين وشركة النهدي الطبية ورسالتهم (قافلة الأمل) وهي عبارة عن مركبات طبية متنقلة تقدم نصائح طبية وارشادات توعوية كأحد المبادرات للارتقاء بمنظمة الرعاية الصحية والبريد السعودي بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (عبارة عن مكتب متكامل لخدمة متنقلة للحجاج والمعتمرين في مواقعهم), المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (تطور ونصل إليكم) مركبة خاصة بخدمات الجوازات الالكترونية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (حضارتنا.. ثقافة), الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورسالتهم (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا), أمانة العاصمة المقدسة ورسالتهم (نسعى للتميز في تقديم خدمات بلدية بأعلى معايير الجودة لنكن قدوة), الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ورسالتهم (عطاء) هي احد البرامج لدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر لدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة, وزارة الحج والعمرة ورسالتهم (كن عوناً) هو برنامج تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن.

كما شارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة ورسالتهم (مستقبل وطن نبنيه معاً) عبارة عن مجموعة من السيارات التراثية والتي كانت وسيلة المواصلات وتعبر عن ربط الماضي بالحاضر, فرع وزارة التجارية الاستثمار بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (خليك واعي) وهي مبادرة للتوعية التجارية, وزارة العدل ورسالتهم (كتابة العدل المتنقلة) هي عبارة من مركبة متنقلة لتقديم الخدمات الفورية للمستفيدين, فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (نأتي إليك) هي عبارة عن مركبة متنقلة لتقديم الخدمات المباشرة, الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورسالتهم (نرصد ونحمي لحاضرنا ومستقبلهم), شركة ارامكو السعودية ورسالتهم (قافلة السلامة المرورية) وهي عبارة عن مركبة متنقلة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية, القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء ورسالتهم (خدماتنا بين يديك) للتعريف بالخدمات الالكترونية, هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (تعرّف) وهي للتوعية بالجرائم المعلوماتية وخطورتها, الخطوط الجوية العربية السعودية ورسالتهم (كفيتو ووفيتو) وهي عرفاً بتضحيات ودعم ومساندة لجنودنا البواسل المرابطين في كافة المواقع باعتبارهم النموذج القدوة, و مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، (لنبتسم معاً في مطار الملك عبد العزيز) لتعزيز ثقافة الابتسام لمنسوبي المطار.

كذلك المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (السلامة أسلوب حياة) وعي عبارة عن عربة القيادة الميدانية تعرض مبادرة السلامة أسلوب حياة في المحافظات, و فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ورسالتهم (اتصالك المبكر يساهم في إنقاذ أخضر الحالات لتكون قدوة).