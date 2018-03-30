فنون أبها وجامعة الملك خالد تحتفلا بيوم المسرح العالمي

المناطق - أبها

تحتفل جمعية الثقافة والفنون في أبها مساء السبت باليوم العالمي للمسرح بالشراكة مع جامعة الملك خالد وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة.

و بين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا الإحتفال سيحتوي على مجموعة من الفعاليات تبدأ في الخامسة مساءً في قرية المفتاحة ببرامج الاطفال بمشاركة فرقة صدى الجنوب يعقبها بعد المغرب مسامرة مسرحية في مقر لجنة المسرح بالجمعية يليها حفل رسمي بمشاركة مسرحيين من المنطقة.

و أشار السروي إلى أن هذا الإحتفال ياتي متزامنا مع احتفال كافة المسرحيين في العالم بهذا اليوم والذي يعد منصة للسمو و السلام و الفضيلة و القيم ومشاركتهم في الفرح بأبي الفنون إضافة لإحياء دور المسرح المحلي في صناعة الوعي الاجتماعي بما يحمله من مضامين ورسائل فنية وثقافية متنوعة يقوم عليها نخبة من المحترفين وممارسين حقيقين.