نظراً لما تمر به أجواء محافظة الخرج حالياً من تقلبات جوية مثيرة للغبار والأتربة فقد وجهت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج برفع حالة التأهب في أقسام الطواريء وأكملت استعدادها لاستقبال حالات الأمراض الصدرية.
ولسلامتكم نرجوا إتباع إجراءات السلامة والوقاية التالية :
مستشفى الملك خالد يرفع حالة التأهب في أقسام الطواريء
نظراً لما تمر به أجواء محافظة الخرج حالياً من تقلبات جوية مثيرة للغبار والأتربة فقد وجهت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج برفع حالة التأهب في أقسام الطواريء وأكملت استعدادها لاستقبال حالات الأمراض الصدرية.
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