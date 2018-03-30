مستشفى الملك خالد يرفع حالة التأهب في أقسام الطواريء

المناطق : سليمان الدخيل

نظراً لما تمر به أجواء محافظة ⁧‫ الخرج‬⁩ حالياً من تقلبات جوية مثيرة للغبار والأتربة فقد وجهت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج برفع حالة التأهب في أقسام الطواريء وأكملت استعدادها لاستقبال حالات الأمراض الصدرية.

‏ولسلامتكم نرجوا إتباع إجراءات السلامة والوقاية التالية :