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“جوارب ذكية” تحمي مرضى السكري من “الكابوس”

“جوارب ذكية” تحمي مرضى السكري من “الكابوس”
http://almnatiq.net/?p=559279
المناطق - الرياض

طور علماء أميركيون جوراب ذكية، تمكن مرضى السكري من التنبؤ بحدوث قرح في أقدامهم، ومن ثم تجنيبهم التعرض لمضاعفات قد تؤدي إلى فقدانها.
ومن بين أخطر مضاعفات مرض السكري، ما يعرف باسم “القدم السكري”، حيث يفقد المريض الإحساس في قدميه بشكل تدريجي، مما يعرضه للجروح أو القرح التي يمكن أن تتطور إلى إصابات عميقة وخطيرة.

ويشمل “القدم السكري” تراجع الإحساس والالتهابات ثم التقرحات، التي قد تؤدي في النهاية إلى موت أنسجة القدم (الغنغرينا)، ومن ثم الاضطرار إلى استئصال القدم أو جزء منها.

إلا أن فريقا من الباحثين في الهندسة الطبية في سان فرانسيسكو، توصل حديثا إلى “جورب ذكي”، يتنبأ بإصابات القدم قبل وقوعها.

والجورب الجديد مصنوع من نسيج حساس وناعم وقابل للغسيل، مع مستشعرات تراقب العلامات التي تسبق حدوث القرح في القدم، بناء على عدة عوامل مثل حركة الدورة الدموية في القدم ودرجة حرارتها.

ويرتبط الجورب، الذي يبلغ سعر الزوج منه 20 دولارا، بتطبيق ذكي على الهواتف، يبلغ المريض بإمكانية حدوث القرح وبموعد تقريبي لذلك.

يشار إلى أن نحو 100 ألف مريض سكري يفقدون أقدامهم سنويا، بسبب القرح التي تصيبها وعادة ما تتلوث، مما يؤدي إلى موت الأنسجة.

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