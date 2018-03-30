مساجد باكستان تستنفر ضد الحوثيين وتدخلات إيران

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أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ، طاهر محمود الأشرفي، أن الباكستانيين يقفون مع السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، مندداً بجرائم الميليشيا الانقلابية وتدخلات إيران في المنطقة.

وقال الأشرفي: “إننا أبناء الشعب الباكستاني وأبناء الأمة الإسلامية جميعنا نقف مع المملكة العربية السعودية ضد الهجمات التي تشنها عصابة الحوثي الإيرانية على أرض الحرمين الشريفين.. إننا مستعدون للتضحية بأموالنا وأرواحنا من أجل الدفاع عن الحرمين الشريفين”.

جاءت تصريحات الأشرفي خلال ترؤسه لـ”مسيرات الأبابيل للدفاع عن بيت الله الحرام والاحتجاج ضد هجمات عصابة الحوثي وإيران” بمدينة لاهور بشرق باكستان، حيث أوضح أن “إطلاق جماعة الحوثي الإيرانية صواريخ باتجاه بيت الله الحرام وقتل المدنيين في أرض الحرمين الشريفين يدعو الأمة الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة عصابة الحوثي، التي تجاوزت كل الحدود والقوانين وسيادات الدول”.

وتابع: “إننا، نحن ممثلو مجلس علماء باكستان وأبناء شعبنا، جنود بلاد الحرمين الشريفين وحماتها ونقف في الصف الأول مع إخواننا الجنود السعوديين لحماية بيت الله الحرام”.

في سياق آخر، تطرق الشيخ الأشرفي خلال كلمته إلى “أهمية نشر الصورة الحقيقية للإسلام، وأنه دين الاعتدال والسلم”.

وقال: “إننا نقف مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لعرض الصورة الحقيقية للإسلام والتي تتسم بالاعتدال والوسطية، كما أننا نؤيد جميع قراراته والتي تنصب جميعها في صالح الأمة الإسلامية، ونقف معه ضد التطرف والإرهاب والدفاع عن الحرمين الشريفين”.

وأكد أن “شعب باكستان وعلماءها كانوا ولا يزالون وسيظلون واقفين مع المملكة العربية السعودية، ضد قوى الشر التي تسعى إلى استهداف بيت الله الحرام بالصواريخ، بتمويل التيارات المتطرفة التي تسعى في الأرض فساداً”.

هذا وقد نظم مجلس علماء باكستان مسيرات احتجاجية ضد جماعة الحوثي لتورطها في قتل المدنيين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتورطها كذلك في محاولة استهداف بيت الله الحرام “تحت سياسة إيرانية مدروسة”.

وأبرز خطباء المساجد التابعة لمجلس علماء باكستان خلال خطب الجمعة في مختلف مساجد باكستان الدور الإرهابي الذي تلعبه جماعة الحوثي في المنطقة بدعم وأسلحة تصل إليها من إيران، كما قاموا بإبراز دور إيران وتدخلاتها في شؤون الدول الإسلامية لإثارة الفتن الطائفية. وبعد صلاة الجمعة خرج المتظاهرون إلى الشوارع العامة مرددين هتافات ضد جماعة الحوثي وإيران.