عباس يدعو الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال

المناطق - وكالات

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، إسرائيل المسؤولية كاملة على مقتل العديد من الفلسطينيين برصاص قواتها الأمنية، داعيا الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال عباس في خطابه: “كلفت مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بإجراء الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الضرورية.. إن سقوط عدد كبير من الشهداء في مظاهرة سلمية يؤكد وجوب التدخل الدولي لحماية شعبنا”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن “كل مشاريع التصفية لن تمر”، مشيرا إلى التمسك بالثوابت في رسالته إلى القمة العربية القادمة.

وأعلن عباس، في وقت سابق، “اعتبار غدا السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض”.

وقتل 15 فلسطينيا فيما جرح أكثر من 1400 آخرين برصاص الجنود الإسرائيليين خلال مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون في الـ 30 مارس، من كل عام، في ذكرى “يوم الأرض”.

وفي الضفة الغربية، تحدى عشرات آلاف الفلسطينيين إجراءات الإغلاق والحواجز الإسرائيلية، وتوجهوا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، واندلعت مواجهات في عدة نقاط من الضفة عقب الصلاة.