نشاط الطالبات بالرياض تنفذ برنامجًا تدريبيًا لميسرات ريادي

وأوضحت الدكتورة إيمان الدريهم بأن مبادرة ريادي تعتبر من المبادرات الرائدة التي سيكون بنجاحها تحقيق أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك بضخ أعداد من طالبات التعليم لسوق العمل وقد أتقن مهاراته واكتشفن قوانينه ولوائحه فهن صناع المستقبل.
وأبدت خبيرة ريادي الأستاذة أسماء الشهيل إعجابها بالمبادرة ورأت أن تكثيف تثقيف الطالبات بها بل ومحاكاتهم لواقع سوق العمل بطريقة علمية مقننة وبمتابعة من المسيرات والمنسقات والخبيرات سيجعل منهم كادرًا ينهض بهذا الوطن وينعش إقتصاده بمشاريع ومؤسسات مميزة.
وأكدت ” الشهيل ” بأن المنصة الإلكترونية والحقائب التدريبية ستسهل العمل لكل من يتم تسجيلها بها فقد حوت العديد من الدورات التدريبية والتعريف بمهام المناصب الإدارية ليصبحن قادرات على التخطيط والتسويق بشكل احترافي في جو من المتعة والمنافسة الشريفة وكلنا ثقة ببنات هذا الجيل ونتطلع لرؤية إنجازاته.
التعليقات (٠) اضف تعليق