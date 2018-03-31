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تدمير مخازن أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي

تدمير مخازن أسلحة للحوثيين في الساحل الغربي
http://almnatiq.net/?p=559303
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، إضافة إلى استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي في مزارع تابعة لمديرية التحيتا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ولقي العشرات من المتمردين مصرعهم في ضربات نوعية وقاصمة أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم، كما دمرت المقاتلات آليات ومركبات عسكرية محملة بالذخائر والأسلحة في مناطق الفازة والمغرس بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها، إضافة إلى تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهات القتال بالساحل الغربي وإنهاك قدراتهم العسكرية.

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