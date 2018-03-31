تركي آل الشيخ: ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال.. وأتمنى عدم التجديد له

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أكد ‏تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، ‏أن ياسر القحطاني عالة على إدارات الهلال، مشيرا إلى أنه ‏كان يقصده بالكلام الذي جرى تداوله في مقطع فيديو.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة في برنامج “أكشن يا دوري”، إن “‏قفص الأسود لا تقرب منه، عندك كلمة قلها بالوجه، لا تلف و تدور”، وتمنى أن يتم عدم التجديد لياسر القحطاني مع الهلال تنفيذًا لرغبة الجمهور.

‏وأضاف، أنه من المؤسف أن قائد المنتخب السعودي السابق أصبح حبيس دكة البدلاء و ينزل للملعب يضيع بلنتيات، موجها رسالة إلى الإعلاميين “دام ربي و القيادة راضين عليكم لا يهمكم أحد لا ياسر القحطاني و لا غيره”.

وتساءل “هل يملك ياسر القحطاني لسان للرد بدلا من تدخل رئيس ناديه .. وصف الإعلاميين بالإمعات غير مقبول”.

وأشار إلى أن ياسر القحطاني لو ركز على كرة القدم لحقق شيء أكبر بمسيرته، لكنه كان عالة، مبينا أن وصف الإعلاميين بالإمعات غير مقبول وإعلامنا إعلام حر ولا يهمكم شيء.

في المقابل، أكد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، أن ياسر القحطاني لم يتطرق لأسماء إعلاميين لكن من تطرق هو رئيس هيئة الرياضة، ليرد عليه الإعلامي وليد الفراج بتصريح “ياسر سبب ردود فعل في الوسط الرياضي ولا ينفع أن يمر مرور الكرام لأنه أخطأ وعمم بوصفه للإعلاميين بالإمعات”.

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