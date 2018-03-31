محاولات قتل جماعية في عسير.. والتحريات تكشف غموضها

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http://almnatiq.net/?p=559321
المناطق- عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة خميس مشيط تلقت بلاغًا صباح يوم الجمعة بتعرض مجموعة من الأشخاص للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم للمستشفى.

وأوضح، أنه فور تلقي البلاغ تم الإنتقال إلى الموقع، برفق المختصين، ووجد شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة متأثرا بإصابته وكذلك إصابة شخصين في العقد الثالث من العمر.

وأضاف، أنه تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية باشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، وعليه أسفرت المتابعة الامنية من القبض على متهمين سعودين الجنسية في العقد الثالث من العمر وضبط الاداة المستخدمة بالجريمة.

وأِشار إلى أنه تم إيداعهما التوقيف واتخذت إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة بحكم الإختصاص.

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